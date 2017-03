Julgamento de João Branco e comparsas é adiado para maio

O julgamento do narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, 41, acusado de ser autor intelectual do assassinato do delegado Oscar Cardoso, ocorrido em março de 2014 foi adiado pela terceira vez na 2ª Vara do Tribunal do Júri.

A nova data do júri popular foi definida para o dia 5 de maio deste ano, onde “João Branco”, Diego Bruno de Souza Moldes, Marcos Roberto Miranda da Silva, o “Marcos Pará” e Messias Maia Sodré irão sentar nos bancos dos réus pela primeira vez.

De acordo com a decisão do juiz titular da vara, Anésio Rocha, o julgamento foi adiado para que todos os réus estivessem presentes, uma vez que “João Branco” e “Marcos Pará” estão presos em presídio federal e deverão ser escoltados para Manaus dois dias antes da audiência.

Conforme informações do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), o parecer final deve levar três dias. Isto porque, no julgamento, serão ouvidas 12 testemunhas, além dos quatro réus e seus respectivos advogados. A sessão vai contar com 12 jurados e representante do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

É esperado que “João Branco” fale pela primeira vez sobre o crime que vitimou o delegado. Na época em que iria ser preso pelo crime, o narcotraficante conseguiu fugir do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) algumas horas antes da polícia cumprir o mandado.

Ana Sena

EM TEMPO