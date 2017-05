Julgamento de acusados de matar menina de 9 anos é suspenso em Manaus

O júri popular no qual os réus Anderson Gustavo Ferreira da Silva, o “Godofredo”, Henrique James Marques da Silva, e Leandro de Souza Pereira, acusados de matar a menina Emily Carolinne Lima da Silva, 10, e tentar executar Marcondes Lina da Silva, 28, com nove tiros, foi suspenso na tarde dessa terça-feira (9), após uma defensora pública desacatar o juiz que presidia o julgamento, acusando o magistrado de ser parcial.

O júri que acontecia no plenário do Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul, foi suspenso pela terceira vez e poderá acontecer novamente no segundo semestre deste ano.

Durante o final do depoimento dos réus, o juiz Anésio Rocha Pinheiro, titular da 2ª Vara do Tribunal, concedeu a palavra ao promotor de justiça, Edinaldo Aquino Medeiros. Em seguida, a Defensora Pública Jheise de Fátima Lima da Gama, o acusou de estar sendo um segundo promotor. Após as acusações, o magistrado afirmou que tinha sido desacatado pela defensora e suspendeu o júri popular. No plenário, o juiz afirmou que enviará uma denúncia contra a defensora a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Crime

De acordo com a Denúncia do Ministério Público do Estado (MPAM), dia 30 de julho de 2014, no bairro Campo Sales, Zona Oeste, os acusados foram até um estabelecimento comercial, onde Marcondes estava e efetuaram vários disparos, atingindo a menina Emily com uma bala perdida na barriga.

Em depoimento ao Juiz Anésio Rocha Pinheiro, titular da 2a. Vara do Tribunal do Júri, Marcondes relatou que conheceu Henrique, após ele procurar o acusado, com um plano de executar um policial civil por um valor de R$ 30 mil. “Eu trabalhava em uma construtora em que o dono da empresa, meu patrão, estava desconfiado do roubo de R$ 80 mil que esse policial teria feito. O patrão me chamou e encomendou a morte do policial. Eu chamei o Henrique para cometer o crime, mas o Henrique começou a desconfiar que eu tinha um caso com a mulher dele e mandou me matar. Tudo começou assim”, relatou.

A vítima negou ainda ter um relacionamento com a esposa de Henrique, que foi quem encomendou a morte de Marcondes. Ao ser perguntado sobre a criança, Marcondes afirmou não ter visto Emily no local dos disparos.

A dona do mercadinho em que Emily foi morta, contou, em depoimento, que ouviu o pedido de socorro da menina quando os atiradores fugiram. “Ela era uma criança muito calma. Ela não chorou e nem se desesperou, só pediu ajuda e disse que estava machucada”, disse a mulher entre lágrimas.

Ao ser questionado pelo juiz, o réu Anderson confessou ser autor dos disparos, mas negou que a motivação foi por conta do envolvimento de Marcondes com a esposa de Henrique. “Eu atirei nele, porque ele armou esse assassinato contra o policial civil, mas não contou para nós que ele era polícia, e sim, que era segurança. Quando eu descobri, fiquei com raiva e tentei matar ele”, confessou.

Já Leandro, em sua defesa, nega que tenha tentado matar Marcondes e atirado em Emily. Ele disse que foi chamado por Anderson para cometer um assalto e não um assassinato.

Ana Sena

EM TEMPO