Juju Ferrari, musa do Botafogo, promete topless em campo se o time for campeão

A musa do Botafogo, Juju Ferrari, disse que um dos seus maiores desejos é ver seu time do coração conquistar o título do Brasileirão, e que, caso isso aconteça, ela vai fazer topless no campo.

“Se meu Botafogo for campeão, dou a volta olímpica no campo de topless”, afirmou Juju Ferrari. A loira vem arrancando suspiros dos marmanjos de plantão e, para mostrar a boa forma, a musa mostrou quase tudo em um ensaio para lá de sensual.

Considerada um mulherão do tipo que derruba qualquer marmanjo só com o olhar, a musa diz que, por trás desse jeito de devoradora, existe uma garota tranquila, que valoriza as amizades e que tem muitos sonhos.

