Juízes de Direito serão os responsáveis pela escolha de jurados do Festival de Parintins

Após uma reunião entre o prefeito Bi Garcia, controlador geral do Município e membro da Comissão Organizadora do Festival, Harald Dinelly, e os juízes da Comarca de Parintins, ficou definido que a escolha dos jurados do 52º Festival Folclórico de Parintins terá a participação efetiva dos magistrados de Parintins.

Em comum acordo entre a Prefeitura, comissão organizadora e diretoria dos bois Caprichoso e Garantido, decidiu-se que os juízes de direito Eline Paixão, André Luis Campos e Fábio César Olintho serão os responsáveis por comandar todo o processo de julgamento das apresentações. No encontro também definiu-se que os juízes farão parte da comissão de organização do Festival de Parintins.

Segundo o prefeito Bi Garcia, a participação efetiva dos juízes no Festival significa muito para a reconstrução da imagem da festa folclórica através da criação de uma escola de formação de jurados. “Eu tenho a convicção de que a presença dos três magistrados na comissão, basicamente na escolha dos jurados representa um passo significativo para o resgate da credibilidade dos resultados do Festival”, completa o prefeito.

Com informações da assessoria