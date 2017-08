Juíza do AM decide que ex-delegado rebaixado a comissário volte à função

A notificação foi entregue nesta segunda na delegacia geral, Zona Centro-Oeste de Manaus – Reprodução

A juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) Etelvina Lobo Braga notificou, nesta segunda-feira (28), o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Frederico Mendes, a cumprir, no prazo de dez dias, a decisão judicial nº 0626698-13.2017.8.04.0001 que repõem o comissário Sinval Barroso de Souza no cargo de delegado titular da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Caapiranga (município distante 133 km de Manaus).

Sinval integra a lista de 97 ex-delegados, que foram rebaixados ao cargo de comissários em setembro de 2015 seguindo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) – que julgou inconstitucional os dispositivos das Leis estaduais 2.875/2004 e 2.917/2004.

Leia também: Justiça suspende ‘acordo’ que transformava comissários em delegados de polícia

Conforme entendimento da corte suprema, a medida representou “burla” à exigência do concurso público para delegado de polícia.

A decisão da juíza abre precedentes para que outros 96 ex-delegados voltem à titularidade de seus cargos em delegacias ou setores da PC-AM.

Polícia Civil

A assessoria de imprensa da PC-AM confirmou o recebimento da notificação judicial e disse que o setor jurídico da instituição analisará o pedido e, assim que possível, divulgará um comunicado à imprensa.

EM TEMPO

Leia mais:

Orlando Amaral e mais 123 delegados da PC voltarão a ser comissários

TJAM julga constitucional regime de plantão de delegados da Polícia Civil

PGE aguarda publicação de acórdão para recorrer contra saída de comissários