Juíza determina alterações no pedido de proibição do aumento da tarifa de ônibus

A juíza de Direito, Etelvina Lobo Braga, titular da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus, determinou que a Defensoria Pública (DPE-AM) e Ministério Público Estadual (MPE-AM) promovam uma emenda à petição da Tutela de Urgência com Pedido de Liminar que requer a proibição do aumento da tarifa de transporte coletivo de Manaus. A magistrada solicitou as alterações porque verificou que a ação não atende aos requisitos legais, o que impede o prosseguimento da análise pela Justiça.

O reajuste no valor da passagem para R$ 3,80 entrar em vigor a partir deste sábado (25). A magistrada orientou que os autores da ação adicionem documentos que comprovem o direito e os fatos, “pois o Termo de Convênio nº 002/2015-SEFAZ, teve sua vigência concluída em 31/12/2015 e o Estudo Ernst & Young, diz respeito a um relatório/estudo elaborado no ano de 2015, que concluiu pelo reajuste da tarifa de transporte coletivo para o ano de 2016, sem nenhuma relação com o ano de 2017”.

A juíza também mencionou que os argumentos apresentados eram confusos, apesar de se perceber a insatisfação com o anúncio do aumento da tarifa de ônibus, além de um conflito relacionado às políticas públicas praticadas tanto pelo Estado quanto pelo Município de Manaus, em relação aos subsídios concedidos às empresas de transporte coletivo para assegurar um valor mais baixo da tarifa.

Se o processo for avaliado e alterado ainda nesta sexta-feira, atendendo a recomendação da juíza, ela poderá analisar o processo no mesmo dia e cancelar ou não o reajuste antes da data de implantação.

Com informações da assessoria