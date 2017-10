Juiz não afrouxa e mantém chefes da FDN presos

Os quatro suspeitos de liderar a facção criminosa Família do Norte (FDN), presos em um sítio luxuoso na terça-feira (10), tiveram as prisões preventivas decretadas no fim da tarde desta quarta-feira (11), durante audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis. Os criminosos foram presos em flagrante portando ilegalmente diversas armas na AM-010, estrada de Itacoatiara.

Alan Sérgio Martins Batista, 33, Edson Benedito da Silva, 44, Josué Moraes de Almeida, 29, e Messias Rocha de Araújo, 20, são alvos de investigação da Polícia Civil desde o mês passado. A polícia chegou até as novas lideranças recebiam ordens que vinham de dentro de prisões, localizadas em Manaus e em outras regiões do país.

O juiz titular da 2ª Vara Criminal, Eliezer Fernandes, comandou a custódia onde considerou a investigação aberta pela PC e decretou a ordem de permanência de prisão preventiva até a acusação dos réus.

De acordo com Cícero Túlio, delegado titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso foram iniciadas há cerca de 20 dias, após os policiais civis suspeitarem que Alan e Josué seriam líderes da facção criminosa.

“A nossa suspeita é o que a facção vai buscar uma nova liderança para comandar a circulação do tráfico de drogas. Provavelmente, eles vão continuar mantendo tentáculos de dentro dos presídios”, afirmou o delegado.

Josué possui um caso que ainda aguarda o cumprimento de prisão por suspeita de homicídio qualificado, expedido no dia 13 de abril deste ano, pelo juiz Mauro Moraes Antony. Ele irá ser levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Alan, Edson e Josué já tinham passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Alan possui, ainda, passagem por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Nícolas Figueirêdo

EM TEMPO

