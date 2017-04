Juiz Ernesto Chíxaro é promovido a Desembargador do TJAM

O juiz Ernesto Chíxaro foi promovido para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) pelo critério de antiguidade. A solenidade de posse está marcada para o dia 02 de maio, no plenário do Tribunal, na sede do Judiciário Estadual. O juiz irá assumir a 23a. vaga de desmembrador da Corte amazonense.

Natural de Humaitá, no sul do Amazonas, o juiz tem 58 anos de idade e, com 23 anos de magistratura, é o que se encaixa no critério de antiguidade, definido em edital. Ernesto Chíxaro é formado em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e iniciou sua carreira jurídica como defensor público. Já como juiz concursado, ele atuou nas comarcas de Lábrea, Tapauá e Itacoatiara; também atuou na Vara Especializada em Crimes de Trânsito, além da 3ª Vara Criminal e Vara de Registros Públicos e Usucapião, e foi titular da 1ª Vara da Fazendo Pública Estadual por muitos anos, todos da comarca de Manaus.

Ernesto Chíxaro fez parte da turma recursal do Juizado Especial do Tjam, foi juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ) e vinha trabalhando como juiz convocado para atuar como desembargador, desde o dia 17 de fevereiro deste ano, no lugar da desembargadora Encarnação das Graças Sampaio Salgado, suspensa de suas atividades por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com a promoção, o juiz Ernesto Chíxaro será o 23º desembargador da corte do Tribunal de Justiça dentro das vagas criadas pela Lei Complementar 126/2013, que aumentou de 19 para 26 o número de magistrados da 2ª instância do Poder Judiciário local. Em novembro do ano passado, o Tjam lançou os dois primeiros editais que abriram uma vaga pelo critério de antiguidade e outra pelo de merecimento, preenchidas, respectivamente, pelos juízes, à época, Jomar Fernandes e Airton Gentil. No dia 24 de março, a terceira vaga foi ocupada, desta vez atendendo a norma do quinto constitucional, direcionada ao Ministério Público do Estado, com a entrada do ex-procurador Hamilton Saraiva.

