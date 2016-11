Juiz determina transferência imediata de Garotinho para presídio em Bangu

O ex-governador Anthony Garotinho permanece no Hospital Municipal Souza Aguiar, aguardando a transferência para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, determinada pelo juiz Glaucemir Silva de Oliveira, da 100ª Zona Eleitoral, de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Garotinho, preso na quarta-feira (16) pela Polícia Federal, deu entrada às 18h do mesmo dia, com um quadro de dores no peito e alteração da pressão arterial e dos batimentos cardíacos e foi internado na unidade coronariana do hospital, sendo submetido a exames.

Em seu despacho, o juiz questionou as regalias que o réu Anthony Garotinho Matheus de Oliveira está recebendo no hospital onde se encontra internado, “sob suspeita de doença sequer identificada e tendo sua defesa apresentado pedido de transferência para hospital da rede particular”. O magistrado salienta ainda que “nenhum preso por ordem judicial tem direito a qualquer regalia ou tratamento diferenciado, seja em unidade prisional ou hospitalar” e justifica a transferência para o complexo prisional, onde ele poderá receber assistência médica.

Garotinho é acusado de compra de votos na eleição municipal de Campos dos Goytacazes, onde ele é secretário municipal de Governo e sua esposa, a também ex-governadora Rosinha Garotinho, é a atual prefeita. Os dois são suspeitos de usar o programa municipal Cheque-Cidadão com fins eleitorais.

Paulo Virgílio

Agência Brasil