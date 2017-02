Juiz Airton Luis Corrêa Gentil é escolhido novo desembargador

O juiz titular da 1ª Vara Especializada da Dívida Ativa Estadual, Airton Luis Corrêa Gentil, foi eleito novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) na manhã desta terça-feira (7).

A escolha do novo membro para a vaga de desembargador foi por meio de promoção pelo critério de merecimento. O novo desembargador deverá ser designado para atuar na 3ª Câmara Cível do TJAM. Na solenidade de escolha do magistrado, o pai, com 88 anos, esteve presente para acompanhar a sessão que escolheu seu filho o próximo desembargador do TJAM.

Airton Gentil tem 56 anos, é amazonense de Manaus, tem quatro filhos e iniciou na Magistratura em 1989, como juiz da Comarca de Boca do Acre, depois foi removido para Humaitá; também atuou na Comarca de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Em todos esses municípios exerceu, também, a atividades como juiz eleitoral.

Já na capital, foi juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões por quase dez anos; atuou ainda como juiz titular da 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, além de ter exercido a titularidade da 1ª Vara da Dívida Ativa Estadual. Também foi juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça e da Presidência do TJAM, além de ser convocado para atuar como desembargador por várias vezes.

Henderson Martins

EM TEMPO