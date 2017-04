Judoca baré brilha no Brasileiro Região 1

O judoca amazonense Marcelo Campbell Fonseca faturou no último sábado (22), o título de campeão absoluto no Campeonato Brasileiro de Judô Região 1, que reúne atletas dos estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí e Ceará, na categoria sub-18, até 90 quilos. A competição aconteceu em Marituba (PA).

Na primeira luta contra o piauiense Cícero Neto, venceu por finalização com 1m57seg de luta. Na semifinal, derrotou o cearense Edigleidson Tavares com um Ipon com apenas seis segundos de combate. Na final, derrotou o maranhense Paulo Neto com outro Ipon aos 1m47seg.

O atleta desembarca em Manaus hoje (24), e na quarta (26), ele vai para a Alemanha, onde participará do circuito europeu, como integrante da seleção brasileira.

