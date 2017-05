Judoca amazonense Rafael Barbosa é ouro nos Jogos Abertos de Brasília

O judoca amazonense Rafael Barbosa, de 23 anos, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Aberto de Brasília, no último fim de semana. Com o resultado, o atleta da Associação Barbosa de Lutas Esportivas (ABLE) coloca novamente seu nome entre os melhores do país na categoria meio leve (- 66 kg).

“Fiz quatro combates no evento e ganhei de atletas bem fortes. Foram três vitórias por ippon e uma por pontos. Como vim para treinamento, essas competições estão servindo para testar se o trabalho está mesmo surtindo o efeito desejado”, comentou o judoca que é patrocina

do pela Prefeitura de Manaus, Fieam e Banco da Amazônia.

A disputa do ouro foi difícil. Rafael conseguiu a vitória por ippon sobre Luciano Loiola (DF) quando faltavam apenas 10 segundos para o fim do combate. A vitória foi bastante comemorada pelo manauense, que sonha com conquistas nacionais na temporada. O Brasileiro Sênior está previsto para outubro, na Bahia, e o atleta da ABLE será uma das apostas do Estado na competição.

Outras medalhas em 2017

Em março, Rafael faturou a medalha de bronze na categoria meio leve (- 66 kg) na Copa São Paulo Sênior 2017. A competição aconteceu em São Bernardo do Campo (SP).No mês de abril, Rafael foi campeão da categoria ligeiro (- 60 kg) no Brasileiro Regional de Judô, no Pará. Resultados que comprovam o talento do manauense.

Com informações da assessoria