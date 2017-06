Judoca amazonense é convocado para a Seleção Brasileira e vai disputar campeonato no México

Aron Oliveira prepara judoca para o Pan-Americano Sub 18, em Cancún – Fotos: Mauro Neto/Sejel

Não é de hoje que os judocas locais tem horando o nome do Amazonas nas disputas pelo mundo. O celeiro de grandes lutadores no Estado é tão vasto que sempre surgem novas figuras que orgulham. Este é o caso do amazonense Marcelo Campbell, de apenas 16 anos, atual líder do ranking Sub-18, na categoria 90 quilos, e quem vem rendendo bons frutos. Prova disso, é que pela primeira vez o jovem foi convocado para fazer parte da Seleção Brasileira.

Pelo time canarinho, Marcelo vai disputar o Campeonato Pan-Americano Sub-18 e Sub-21. A competição acontece em Cancún, de 28 de junho a 02 de julho, e para a mais nova missão, o atleta embarcou rumo a São Paulo na madrugada desta segunda-feira, dia 26, e segue para o México na quarta, 28. Lá, o lutador que recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), tentará emplacar vitórias históricas para o currículo.

A convocação para integrar o time Brasil Sub-18 na paradisíaca Cancún veio depois de muito esforço. Treinos diários, competições e as constantes subidas no pódio foram o “cartão de visitas” do amazonense que já viajou com a Seleção, mas não como convocado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Em março, o atleta ainda participou de um período de cinco dias de treinamento com a Seleção Sub-18, em Pindamonhangaba, São Paulo.

“O Marcelo, no final de 2016, participou de uma seletiva e ficou em sétimo. Em janeiro ele participou do meeting em São Paulo com os oito melhores do Brasil e ficou em segundo, tendo a oportunidade de viajar com a seleção, onde conseguiu pontuar nas competições na Europa. Depois, teve o campeonato regional onde ele foi campeão. Recentemente, no Campeonato Brasileiro, o Marcelo ficou em terceiro. Na somatória de pontos ele foi convocado para representar o Brasil e essa é a primeira vez dele como convocado”, disse o feliz treinador Aron Oliveira, da Associação Fort Judô Clube.

Despontando entre os melhores do Estado, Marcelo comemora a mais nova conquista. Entre viagens para dentro e fora do país, estudos e muito treino, o amazonense soube da convocação em Manaus e de imediato embarcou para São Paulo, onde iniciou os treinos com os demais convocados.

“Soube da convocação na última quarta-feira e na quinta-feira recebi o convite da CBJ. Estou muito feliz em saber que meu esforço desses últimos meses foram recompensados. A convocação saiu de última hora, nem esperava. Alguns colegas que estão na seleção me avisaram e eu não pensei duas vezes. A preparação da viagem em si, passagem, malas, foram todas de última hora”, comentou o atleta.

Sem saber ainda quem deve enfrentar, Marcelo faz uma prospecção e avisa que vai com tudo em busca do pódio. “Será minha primeira vez no México. Por enquanto não sei muito quem são os meus adversários, mas já estou sabendo que tem um canadense. Já ganhei deste atleta na Alemanha e ele vai estar na competição, logo, acredito que vou enfrentá-lo. Estou bem tecnicamente e psicologicamente e vou para buscar o lugar mais alto do pódio”, destacou.

