Judoca amazonense disputa Mundial Júnior na Croácia

A amazonense Maria Taba, de 18 anos, embarcou no último domingo(15) com a seleção brasileira sub-21 de Judô, para Zagreb, na Croácia, onde irá disputar, entre os dias 18 e 22, o Campeonato Mundial Júnior de Judô. A judoca recebe apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Bolsa Atleta Municipal.

Faixa marrom de judô, Taba é considerada uma das principais atletas da modalidade em sua categoria no Brasil. Feliz com a convocação para disputar o mundial, ela falou da importância de disputar uma competição representando o país.

Leia também: Judoca amazonense Rafael Barbosa é ouro nos Jogos Abertos de Brasília

“Ainda não tinha sido convocada para uma competição dessa importância. Ano passado fui convocada para o Pan-Americano e esse ano para dois circuitos mundiais. O mundial agora é o mais importante. Nesse último mês treinei bem mais puxado, e nós passamos por um período de preparação em Pindamonhangaba (SP)”, revelou a amazonense.

Confiante em alcançar os primeiros lugares, Taba falou também sobre as conquistas nos circuitos mundiais e que irá buscar medalhas para Manaus na competição disputada na Croácia. “Acredito que sim, me sinto bem preparada e nos circuitos mundiais que disputei consegui ‘medalha’. Então estou confiante para conquistar medalhas para Manaus, no mundial”, contou a atleta que após o mundial irá focar na seletiva nacional de base, que será disputada em dezembro.

Para o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Luiz, Manaus estará torcendo pelo bom desempenho da judoca. “A Prefeitura de Manaus continua apoiando os atletas amazonenses por meio do Bolsa Atleta, que é mantido pela Semjel. A população de Manaus estará torcendo para que ela alcance os primeiros lugares nessa forte competição que é o Mundial Júnior de Judô”, finalizou.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Atleta amazonense irá representar Manaus em competição nacional de judô

É do Amazonas: Irmãos Barbosa conquistam duplo bronze no US Open de Judô nos EUA

Judoca amazonense é convocado para a Seleção Brasileira e vai disputar campeonato no México