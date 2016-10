Judô amazonense será bem representado no Canadá

Cada vez mais os atletas amazonenses vêm buscando novas maneiras de aprimorar seus potenciais e chegar no nível máximo do alto rendimento. Aqui em Manaus, um grupo de judocas vem pensando veemente nesta questão de qualidade dentro do tatame, e uma das alternativas escolhidas foi o intercambio. A viagem da vez, será com os lutadores Rita de Cássia, Rickson Pimentel, Romualdo Sampaio e Ricardo Ralph, que irão vestir o quimono do Amazonas e disputar o Quebec Open, que será realizado entre os dias 5 e 6 de novembro, no Canadá.

O desembarque dos atletas será nesta quarta-feira (2), onde primeiramente passam pelos Estados Unidos, onde terão uma preparação técnica por três dias, na cidade de Nova York. E após a preparação, seguem para a província de Quebec, no Canadá, onde apenas atletas convidados fazem parte das disputas.

Rita de Cássia, será uma das estrelas que irão levar o nome do Amazonas para as disputas. Esta foi a primeira vez que ela foi convidada, e apesar de já estar acostumada com competições internacionais, garante que o evento será importante na preparação de um novo ciclo olímpico, onde segue em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

“A preparação inicial nos Estados Unidos será fundamental, pois iremos fazer um treinamento de campo muito forte, onde trabalharemos nossa base de queda com atletas da França e Cuba, por exemplo. São os melhores do mundo que estarão ao nosso lado e nossas chances de crescer no alto rendimento são ainda maiores. Esta será minha primeira vez nas disputas do Quebec Open, e fiquei feliz por ter sido convidada. Espero poder agregar valores em minha carreira e voltar com bastante experiência. Pois conquistar um título internacional sempre nos agrega valores na trajetória esportiva”, declarou Ritinha, que irá disputar na categoria sênior (até 48 quilos), e já faturou o título de campeã no Campeonato Internacional Judo Challenge, em maio deste ano e recentemente faturou o bronze nas disputas do Brasileiro Sênior.

Outra promessa para Tóquio 2020, é o judoca Rickson Pimentel, que irá disputar na categoria sênior (até 66 kg), e ultimamente vem treinando de domingo a domingo com o foco nas seletivas olímpicas.

“Falar que tenho chances de ir para Tóquio ainda é muito cedo. Mas posso dizer que tudo depende de mim para que este sonho aconteça, e para isto, preciso dar o meu melhor e me esforçar a cada luta. Vejo esta competição no Canadá como uma grande aula, pois estarei com atletas que são potencias no mundo inteiro. Sem dúvidas será um grande aprendizado”, afirmou.

Romualdo Sampaio e Ricardo Ralph juntam a experiência com aprendizado. Mais velho da turma, Romualdo segue em sua terceira competição do evento canadense, e declara que apesar da diferença de idade para os colegas de equipe, não se declara um líder, mas alguém que irá se preocupar com o bem-estar de todos.

“Não me vejo como líder, mas por ser o mais velho, me sinto no cuidado de tomar conta de todos, ainda mais por se tratar de uma competição em outro país. Estou muito feliz em poder viajar na companhia de grandes atletas como Ritinha, Rickson e Ricardo”, afirmou o lutador que tem o título de campeão sul-americano na categoria sênior (até 60 kg), pelo ano de 2009.

Já Ricardo Ralph, que irá representar a categoria sênior (até 60 kg), é o “pupilo” da equipe, e por ser o mais novo, também considera os amigos Rita, Rickson e Romualdo, como grandes fontes de inspirações no mundo da luta.

“Estou muito ansioso, tudo será novo para mim. Nem consigo dormir, minha vida é dedicada totalmente ao esporte. Faz quatro anos e meio que venho me dedicando ao judô, e poder viajar com Rickson, Ritinha e Romualdo, é uma honra para mim, pois eles além de serem grandes atletas, são grandes amigos também e me motivam a fazer meu melhor a cada dia”, declarou Ricardo, que irá disputar sua primeira competição internacional.

Após as competições, os atletas ficarão no Canadá, onde também irão disputar no Ontario Open de Judô, no próximo dia 12, na cidade de Toronto.

Wal Lima

Jornal EM TEMPO