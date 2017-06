JUAs revela atletas para etapa nacional no fim de semana

Atletas amazonenses que se destacarem irão para o Nacional -foto: Divulgação

Manaus vive a reta final da 41ª edição dos Jogos Universitários do Amazonas (JUAs). Neste final de semana, serão reveladas as equipes e atletas que irão representar o Estado na etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). O evento, promovido pela Federação Amazonense Universitária de Desporto (FAUD), recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

As modalidades de atletismo, jiu-jítsu, judô, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete, futebol, futsal, handebol e voleibol, vão definir entre os dias 23 e 25 os seus representantes na fase nacional da disputa, em diversos complexos esportivos da Capital. De acordo com a presidente da FAUD, Lilian Valente, cerca de 700 atletas participaram da etapa estadual, que aconteceu simultaneamente no campo da UFAM, no ginásio Renné Monteiro, nas quadras da Vila Olímpica, na sede da Aquática Amazonas, na Arena Amadeu Teixeira e no CMPM IV Estadual Aurea Pinheiro Braga (Cidade Leste).

Ainda segundo a presidente, o aumento na preparação das equipes para esta competição fez com que o nível técnico dos atletas melhorasse, porém, existem ainda duas modalidades que precisam subir de divisão: o basquete masculino e o handebol feminino. “Temos várias equipes e atletas que representarão muito bem o Amazonas no Brasileiro. Já subimos de divisões em várias e a intenção é emplacar cada vez mais o Amazonas”, comentou Lilian Valente.

Basquete

A final do basquete será realizada no sábado, 24, no Ginásio Renné Monteiro, localizado na Constantino Nery. A equipe feminina joga a partir das 14h e a disputa será entre as equipes do CIESA x Uninorte. No masculino, o jogo começa às 15h e a embate vai ser entre a equipe da Nilton Lins x Uninorte.

Futebol

Tambem no sábado, 24, os times masculinos da Ufam e Nilton Lins se enfrentam a partir das 15h, no campo da UFAM, disputando a vaga para representar o futebol amazonense no JUBs.

Futsal

No dia 24, quatro equipes, sendo duas femininas e duas masculinas, duelam no Ginásio Renné Monteiro, a partir das 16h. O time feminino da Maurício de Nassau joga contra o La Salle e, às 17h, as equipes da Nilton Lins e Ufam disputam tambem no naipe feminino. No masculino, a partir das 18h os times do Uninorte e Fametro disputam o 3º e o 4º lugar. A grande final acontece a partir das 19h entre as equipes da Ufam e Nilton Lins.

Handebol

As equipes masculinas do handebol disputam a final nesta sexta-feira, 23, na quadra 2 da Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste. Entra em quadra os times da Ufam e Uninorte a partir das 19h e as equipes da Fametro e Nilton Lins a partir das 20h30.

Voleibol

No sábado, 24, a partir das 9h se enfrentam na Quadra 1 da Vila Olímpica de Manaus, Dom Pedro, os times masculinos da Ufam contra a Nilton Lins. No domingo, 25, a partir das 10h, no mesmo local, a disputa será entre a Ufam x Uninorte.

Xadrez

Os xadrez será disputado neste sábado, 24, na CMPM IV Aurea Pinheiro Braga, na Avenida Perimentral, da Cidade Leste, a partir 8h30.

Tênis de Mesa

O tênis de mesa será disputado tambem no sábado, 24, a partir das 15h, na Arena Amadeu Teixeira, na Loris Cordovil.

Natação

A competição de natação serárealizada no sábado, a partir das 8h, na Aquática Amazonas, no Adrianópolis.

Judô

O judô será disputado neste sábado, a partir das 15h, na quadra da Vila Olímpica de Manaus. A pesagem será realizada a partir das 14h.

Atletismo

As disputas do atletismo serão realizadas na pista da Vila Olímpica, a partir das 15h, neste sábado.

Jiu-Jitsu

As lutas acontecem na quadra da Vila Olímpica, neste sábado, 24, a partir das 16h.

