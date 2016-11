Juan descarta aposentadoria e quer renovar com Flamengo

O veterano zagueiro Juan ainda não pensa em aposentadoria. Aos 37 anos, o defensor encerra o contrato com o Flamengo no próximo mês e pretende renová-lo antes de encerrar a carreira. O jogador manifestou o desejo em entrevista coletiva nesta quinta-feira (17).

“Me sinto bem. Sempre falei que gostaria de seguir aqui. A minha ideia é a de continuar e projetei encerrar a carreira no Flamengo. A prioridade não é a renovação no momento, mas lutar pelo título e pela Copa Libertadores”, afirmou.

“Tenho uma relação antiga com o Flamengo. Confio em quem está aqui e todos sabem como eu penso. Se for o desejo do clube, espero chegar a um acordo e renovar”, completou.

A diretoria rubro-negra analisa a situação do jogador. A tendência ainda é pela não renovação, mas existem dirigentes favoráveis a mais um ano de vínculo com Juan. Eles se baseiam na experiência do defensor, que pode colaborar com o elenco em um ano de Libertadores.

Por outro lado, a idade avançada e o custo-benefício pesam contra a manutenção – o zagueiro atualmente é reserva e jogou 30 vezes na atual temporada. O caso será decidido nas próximas semanas, já que o planejamento para 2017 está em curso.

Vinícius Castro

Folhapress