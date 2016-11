Jovens são presos por envolvimento em duplo homicídio na Zona Norte

O delegado Torquato Mozer, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), falou, na tarde desta sexta-feira (25), sobre as prisões de William Nobre da Silva, 22, e Adrielly Cristiane Batista Andrade, 19, envolvidos em duplo homicídio ocorrido no dia 13 de junho deste ano, na Rua Apocalipse, Comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

William foi preso por policiais militares lotados na 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na noite da última quarta-feira (23), por volta das 20h, após cometer um roubo na Rua Argentina, bairro Flores, Zona Centro-Sul. Adrielly foi interceptada pela equipe da DEHS na manhã de quinta (24), por volta das 9h, na casa onde morava, situada na Rua 40 do Conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

“William foi interceptado por policias militares que realizavam policiamento ostensivo naquela área. Eles foram informados pela vítima do roubo que um grupo, em um carro vermelho, modelo Prisma, de placas PHC-5895, teria abordado uma vítima e, em posse de uma arma de fogo, teria exigido que a mulher entregasse os pertences. Já sabíamos a localização de Adrielly, então cumprimos os mandados de prisão em nome deles, que foram expedidos no dia 9 de novembro deste ano, pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri”, pontuou o delegado.

De acordo com Torquato Mozer, os jovens estão envolvidos no duplo homicídio que vitimou Marialdo Moraes da Silva Junior, 22, e Sávio Bruno Melo, 19. Na ocasião, as vítimas caminhavam pela Rua Rio Guaíba quando foram abordadas por William, Adrielly e mais duas pessoas em um carro. Eles os forçaram a entrar no veículo, modelo Fiat Uno, de cor vermelha, executando-os em seguida.

“Os corpos de Marialdo e Sávio foram deixados na Rua Apocalipse, onde foram encontrados por populares. A motivação do delito seria a disputa pelo controle do tráfico de entorpecentes naquela região. Íamos cumprir o mandado ontem, mas William se adiantou e foi preso em flagrante por roubo, sendo assim, cumprimos o mandado em nome dele e de Adrielly”, esclareceu Mozer.

O terceiro elemento envolvido no crime era Sirley de Oliveira Correa, que tinha 19 anos, e foi morto no dia 13 deste mês, na Rua 29 do Conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Ele também foi morto por acerto de contas referente ao tráfico de drogas no bairro. O delegado ressaltou que as investigações continuam para identificar e prender o quarto indivíduo que teria participação no delito.

William e Adrielly foram indiciados por duplo homicídio qualificado e William também foi autuado em flagrante por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, William será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Adrielly será levada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).

