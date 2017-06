Jovens são presos com drogas sintéticas nas zonas Centro-Sul e Centro-Oeste de Manaus

Três jovens foram presos, nesta sexta-feira (2), com drogas sintéticas nos bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul, e Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Eles foram localizados após denúncia anônima no telefone da Rocam.

De acordo com o capitão Renan Carvalho, da Rocam, os policiais foram informados que na rua 22 um rapaz estava comercializando entorpecentes. “A Rocam, em parceria com policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), saiu em diligência para o endereço informando e, no local, apreendemos Ramon de Souza Melo, 21, com 137 comprimidos de Ecxstase (a famosa droga do amor) e uma porção média de maconha, do tipo ‘Skank'”, informou Carvalho.

Ainda de acordo com Carvalho, após a prisão de Renan, as equipes foram até o segundo endereço, no estacionamento de um supermercado, localizado no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, onde denúncias revelavam ter outro jovem comercializando entorpecentes. “Quando chegamos no estacionamento apreendemos em flagrante Renan Oliveira da Silva, 24, com duas porções médias de maconha, também do tipo ‘Skank’. Na ocasião, ele confessou o local e a identidade do comparsa dele, que estava com mais uma porção da droga”, acrescentou.

“O último infrator, identificado como Leonardo Silva da Rocha, 18, foi localizado na rua Recife, no Parque Dez. Com ele apreendemos 50 gramas de maconha”, completou Renan Carvalho.

Ramon, Renan e Leonardo foram apresentados na sede do Denarc, situada no prédio da Delegacia Geral (DG), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Isac Sharlon

EM TEMPO