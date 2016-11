Jovens presos após invadirem área militar da Marinha são soltos pela justiça

Após serem presos por invadir uma área militar da Marinha do Brasil, sete jovens foram soltos no fim da tarde deste domingo (13). O Portal EM TEMPO noticiou, com exclusividade, a denúncia dos familiares dos jovens de que a organização militar manteve os sete presos em um quartel por dois dias.

Por telefone, a equipe plantonista do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) confirmou a informação e disse os jovens foram liberados mediante alvará de soltura.

Entenda o caso

De acordo com Josias dos Santos, 55, pai de um dos jovens, o grupo se reuniu, na tarde da última sexta-feira (11), por volta das 15h, para jogar bola em um campo de futebol, localizado nas dependências do complexo militar e residencial Vila Buriti, próximo ao porto da Ceasa, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Em um determinado momento, eles foram surpreendidos por militares que deram voz de prisão a todos no local.

Após noticiarem o caso à reportagem do Portal EM TEMPO, familiares informaram que os servidores da Marinha do Brasil apresentaram o caso, por volta das 19h, na sede do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Planalto, Zona Centro-Oeste.

Em nota, a Marinha do Brasil revelou que “os setes civis foram encontrados no interior da área sob administração da entidade configurando, assim, crime militar conforme o Art. 302 do Código Penal Militar, por terem entrado em quartel por passagem irregular”.

Portal EM TEMPO