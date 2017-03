Jovens empreendedores aprendem a abrir ‘primeiro negócio’ em curso de capacitação

Na próxima quinta-feira, dia 30, jovens empreendedores de Manaus terão a oportunidade de aprender como abrir o “primeiro negócio”. No mesmo dia, estarão abertas as inscrições para a “Jornada Empreendedora – Vai Que Dá”, promovida pela Prefeitura de Manaus, em parceria com a Associação Junior Achievement, no Amazonas, e a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Semtrad).

O público-alvo da jornada são jovens com idade entre 18 e 23 anos, cadastrados no Sine Manaus, com renda máxima de até três salários mínimos. A capacitação compreende sete encontros semanais de três horas cada, durante 40 dias, e acontecerá a partir da segunda quinzena de abril.

Estatísticas

De janeiro de 2016 a janeiro de 2017, aumentou em 50% o número de jovens com idade entre 18 e 23 anos, que passaram a procurar o primeiro emprego nas unidades do Sine Manaus. No ano passado, dos 900 trabalhadores que buscavam vagas, diariamente, no Sistema Nacional de Emprego do município, ao menos cem tinham essa faixa etária. Neste ano, esse número chega a 150 ao dia.

A secretária municipal de Trabalho e Renda, Ananda Carvalho, informou que a parceria com a Junior Achievement faz parte do cronograma de ações da Semtrad para 2017. “Decidimos criar alternativas para que o trabalhador desempregado se reinvente e acredite que ele pode ser um potencial empregador”, afirmou Ananda.

A partir de abril, outras ações voltadas ao Empreendedorismo serão lançadas pela Semtrad para fomentar a criação de novos negócios. “Temos o projeto Minha Primeira Empresa e pretendemos iniciá-lo no primeiro semestre”, disse.

Inspiração

Inspirar e preparar jovens, despertando seu espirito empreendedor para serem bem-sucedidos em uma economia globalizada estão entre os principais objetivos da “Jornada Empreendedora – Vai Que Dá”, segundo a gerente executiva da Associação Junior Achievement, Nayara Cruz.

“A jornada é uma espécie de curso onde os jovens vão se conhecer enquanto empreendedores e, como consequência, tentar identificar o que de melhor eles fazem para transformar isso em um negócio. A ideia é que, ao final do processo, eles consigam criar uma microempresa”, disse Nayara.

Manual do Sebrae é uma ajuda

A publicação “Manual do Jovem Empreendedor” é um guia prático para auxiliar jovens na construção e manutenção de seus próprios negócios.

Segundos dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), mundialmente, um em cada cinco habitantes com idade de 15 a 24 anos está desempregado. No Brasil, os jovens sem emprego representam 3,5 milhões de pessoas.

Uma das maneiras de diminuir esses números passa não só pela criação de empresas, mas também pelo incentivo da participação de jovens no meio empreendedor. Pensando nisso, foi elaborado um manual para capacitar o empreendedorismo juvenil brasileiro.

Nele, são abordados temas como a preparação de um plano de negócios, como ter ideias inovadoras e o que não fazer no futuro empreendimento. Além disso, o documento traz os passos mais comuns para a criação de uma empresa e dicas de renomados empresários do mercado.

EM TEMPO