Jovens do AM simulam discussões diplomáticas baseadas na ONU

Muitas pessoas não têm noção do que faz um diplomata. Por esse motivo alunos de direito da UEA começaram, nesta quinta-feira (12), a segunda edição do Diplomate Manaus, que é uma vivência de 3 dias onde jovens podem aprender sobre esse servidor público que representa o Brasil em situações diplomáticas em outros países.

O público alvo do Diplomate Manaus são alunos do ensino médio e universitários. “Além de discussão sobre as problemáticas envolvendo o tema, os participantes têm a oportunidade de desenvolver a oratória, soluções, senso crítico e aprendizado de outros países”, explicou a universitária Stefany Coimbra, de 20 anos, que participa do evento pela segunda vez.

A ideia é que os participantes conheçam a profissão e se interessem em seguir a carreira diplomática, como o universitário de economia João Freire, de 19 anos. “Aqui eu tenho a oportunidade de vivenciar, e pôr em prática, as discussões diplomáticas que envolvem o mundo. Essa experiência eu vou levar para a vida toda, como liderança, oratória, noções de negociações, soluções”, disse o universitário que sonha em seguir carreira diplomática.

Prefeito e diplomata

Muita gente não sabe, mas o prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) é diplomata de carreira do Itamaraty. Quando fazia parte do Ministério de Relações Exteriores, participou de missões diplomáticas na Argentina (1976 e 1977), na Bolívia (1977) e na Venezuela (1977). Em 1979 foi promovido a segundo-secretário. Nesse posto, atuou no Departamento de Organismos Internacionais do ministério.

“O recado que eu deixo para quem quer seguir a carreira é perseverar. As provas são difíceis, mas as pessoas têm pela frente oportunidades brilhantes. Podem aprender outras línguas e alcançar altos postos, como embaixador e cônsul. Eu admiro meus colegas, a carreira consolidada, a democracia. Para quem vai prestar a prova do Instituto Rio Branco tenha contato com o que esta acontecendo no Brasil e no mundo, seja atualizado pelas notícias de jornais, internet e TV”.

Como se tornar um diplomata

Para seguir a profissão é necessário ter nível superior em qualquer área, falar fluentemente língua inglesa, espanhola e francesa. Além disso, o interessado deve ser aprovado no concurso público do Instituto Rio Branco (IRBr), que é ligado ao Ministério das Relações Exteriores.

Um diplomata começa na carreira ganhando R$ 13 mil, podendo chegar aos R$ 50 mil após alguns anos de carreira.

Tainá Benevides

EM TEMPO

