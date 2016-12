Jovens de Manacapuru se mobilizam para ornamentar a cidade

Em dezembro é comum ver várias cidades recebendo a decoração especial para os festejos de Natal e Ano Novo. Mas, os moradores do município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) não viram isso acontecer e, por isso, mobilizaram toda a cidade para arrecadar materiais recicláveis e ornamentar a cidade, sem ajuda da prefeitura local.

“A prefeitura não quis ornamentar. Mas, um grupo de amigos teve essa ideia de pedir as doações e tudo foi surgindo, inclusive pessoas que se prontificaram em dar merenda e empresários locais que deram tintas. O natal de Manacapuru não vai morrer, além disso, queremos mostrar que todos os cidadãos fazem parte do município e podem nos ajudar”, explicou o estudante de odontologia, Welton Medeiros, 23.

De acordo com o estudante de direito Holofernes Neto, 22, mais de 200 pessoas doaram CDs, garrafas pets, pisca-piscas, entre outros produtos que foram transformados em enfeites natalinos.

“Queríamos nossa cidade bonita. E com a reciclagem, criamos a árvore de natal de pets e os bonecos de neve com copos. Toda a mobilização foi feita nas redes sociais, pelo Facebook e Whatsapp o que resultou também em novas amizades”, contou o estudante, revelando ainda que as equipes foram divididas em dois grupos: um para o recolhimento das doações e o outro, com cerca de 35 pessoas, para a confecção dos enfeites.

Welton revelou que o grupo ainda conseguiu apoio e autorização da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) para realizar o trabalho que foi realizado ao longo de duas semanas.

“Essa mobilização está acontecendo há mais ou menos 15 dias e, no total, foram arrecadadas mais de 2.500 garrafas pets e mais de 5 mil CDs”, revelou o estudante de odontologia.

A equipe de reportagem tentou entrar em contato com o prefeito de Manacapuru Jaziel Nunes, o Tororó, mas não obteve resposta.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO