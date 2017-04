Jovens cadastrados no Sine Manaus terão acesso aos cursos gratuiros do Coletivo Jovem

Jovens entre 16 e 25 anos, que se cadastrarem no Sine Manaus (Garajão e Cidade Nova), poderão ter acesso aos cursos gratuitos do Coletivo Jovem, programa do Instituto Coca-Cola, representado em Manaus pelo Grupo Simões. As inscrições começam nesta segunda-feira (17).

A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), que firmou parceria com o Instituto Coca-Cola. “A prefeitura acredita muito na parceria público-privada e, por isto, buscamos parceiros que tenham os mesmos objetivos como é o caso do Instituto Coca-Cola e seu programa Coletivo Jovem”, ressalta a secretária da Semtrad, Ananda Carvalho.

Para a secretária, quanto mais os jovens que se cadastram no Sine Manaus tiverem acesso a cursos de qualificação, mais aumentam suas chances de conquistarem com rapidez o seu primeiro emprego. “Temos oferecido diversos cursos de qualificação, mas a ideia é incentivar todas as iniciativas que abram oportunidades aos jovens”, disse.

A equipe de Qualificação da Semtrad estará presente nas sedes do Sine Manaus (Garajão e Cidade Nova), nesta segunda-feira, mobilizando jovens com o perfil adequado para participar dos ciclos de qualificação do programa Coletivo Jovem.

Como se inscrever

Para se inscrever é preciso ter entre 16 e 25 anos de idade, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e escolher o Coletivo Jovem mais perto de sua casa. Nesta segunda-feira, 17/4, as inscrições ocorrem de 8h às 16h em cada um dos coletivos. Confira os endereços abaixo:

Coletivo Vila da Prata (Centro de Formação Vida Alegre): Rua Paraguaçu, 68 – Vila da Prata | Contato: Ayda 99104-9557

Coletivo Redenção (Lar Fabiano de Cristo): Rua Jasmim Imperador (antiga Projetada), 2 – Conjunto Hileia II – Redenção| Contato: Lenaia 99302-2361

Coletivo Zumbi (Oficina Escola de Lutheria da Amazônia): Rua 22, nº 8 – Conj. São Cristóvão – Zumbi II | Contato: Itaciara 99269-7159

A inscrição é gratuita, mas é necessário levar os documentos listados abaixo. Se for menor de idade, é preciso ir acompanhado por um responsável:

Documentos

2 fotos 3×4;

RG e CPF (original e cópia);

Comprovante de escolaridade (original e cópia);

Comprovante de residência (original e cópia);