Jovens buscam capacitação para o mercado de trabalho

As estudantes Cleide Cristina Marques, 18, que é do meio artístico, mas sonha com a pedagogia, e Fernanda Caroline, 17, que busca seguir a carreira na área de contabilidade, não se conhecem, mas têm um ponto em comum. Ambas estão entre os jovens manauenses focados na qualificação por meio de cursos profissionalizantes. Mercado que, diante do momento econômico, espera crescer até 30% no número de matrículas, no segundo semestre.

Cleide já fez, balé, jazz, coral e hoje faz teatro. Fernanda Caroline está no segundo período de contabilidade na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Os rumos de ambas são bem diferentes, mas as duas dividem o tempo com o curso de assistente administrativo completo do Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), em turmas diferentes.

A estudante do meio artístico que começou o curso no fim do ano passado, em busca de conhecimento técnico, já pensa em construir uma carreira com o que aprendeu até agora. “Sempre ouvi falar dos cursos profissionalizantes e eu precisava melhorar o meu currículo, de olho na minha qualificação, porque eu quero muito fazer pedagogia. Por enquanto, quero ficar só no curso, mas se aparecer uma oportunidade de emprego, não é nada mal”, diz Cleide.

Já Fernanda, que entrou no Cebrac em março deste ano, busca uma formação para complementar o conhecimento que vem adquirindo na UEA.

“Procurei um curso que me ajudasse na faculdade de contabilidade. O curso de assistente administrativo é bem parecido com o que vejo na UEA. Acaba sendo um reforço no conhecimento que pode alavancar a minha carreira e já tem me ajudado com oratória e relacionamento interpessoal”, avalia.

As duas estudantes estão dentro do público que, desde o fim de 2016, começou a melhorar o poder econômico e passou a investir mais em qualificação, segundo a avaliação da gestora do Cebrac, Kelly Canedo. “Começamos a sentir um crescimento na busca por cursos no fim do ano passado, que ficou mais forte em maio deste ano. Tudo conferido à melhora no poder econômico das famílias”, diz a gestora.

Com otimismo para o segundo semestre, a escola que hoje é focada na preparação de alunos para o comércio e serviços estima um crescimento de 30% na procura por matrículas, de acordo com a coordenadora pedagógica dos cursos do Cebrac, Luziane Cavalcante. “Preparamos os alunos para o comércio e prestação de serviços, com os cursos voltados para a área administrativa, saúde, idiomas e tecnológica”, explica.

A pedagoga observa que, diante do cenário de crise, com índices recordes de desemprego, o mercado tem ficado apenas com as pessoas mais qualificadas. “Hoje o mercado está em busca dos melhores profissionais. E a escola vem nessa linha de preparar o aluno para essa nova realidade. Temos uma didática diferenciada para dar aos alunos uma formação de qualidade e entregá-los ao mercado com uma visão empreendedora”, afirma.

Luziane explica que o Cebrac tem um público diversificado, mas recebe em sua maioria pessoas que buscam qualificação para ocupar as vagas de emprego formal e dar um ponta pé inicial em uma carreira. Para elas, a escola oferece de forma exclusiva os serviços da Agência de Empregos Cebrac, que encaminha alunos para vagas de trabalho em empresas parceiras.

“Recebemos também alunos que já trabalham, mas que buscam crescer na empresa onde já atuam ou sair de um determinado ramo de atividade, como o industrial, para tentar novos ares como o da área de saúde, com o nosso curso de atendente de farmácia”, diz a coordenadora pedagógica.

O Cebrac recebe principalmente pessoas que buscam qualificação para empregos formais – Divulgação

De olho no empreendedorismo

Dentro da visão empreendedora que o curso oferece aos alunos, o Cebrac desenvolve com eles a Feira Nacional de Empreendedorismo (FNE). O evento que acontece com etapa local e a nacional. Segundo a pedagoga, o vencedor de cada feira local, ganha o direito de representar o seu Estado na etapa nacional, no mês de abril de 2018, em Londrina (PR), onde fica a matriz.

Em Manaus, a etapa local da FNE será no dia 7 de novembro, no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, bairro Santo Antônio, Zona Centro-Oeste. Luziane explica que desde o começo do ano a escola selecionou 23 equipes para desenvolver negócios nos setores industrial, comercial e prestação de serviços.

As 12 melhores ideias ganham o direito de representar o Estado na etapa nacional. “Trabalhamos com o objetivo de os alunos criarem uma micro ou pequena empresa. A ideia é que eles aprendam aquele conteúdo administrativo sabendo onde é que ele será inserido no mercado de trabalho”, explica Luziane.

A coordenadora pedagógica conta que as equipes foram formadas e desde o início do ano, quando o aluno é apresentado a FNE e começa a participar das oficinas empreendedoras de empregabilidade, palestras, aulas complementares, justamente como preparatório para a FNE.

O Cebrac é uma rede nacional de cursos preparatórios. Em Manaus, segundo Luziane, ele atua há mais de sete anos, com a unidade localizada na avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, Zona Centro Sul. Além dos cursos de longa e curta duração, a escola atende empresas que buscam qualificar os seus colaboradores, com

temáticas diferenciadas.

