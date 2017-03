Jovens amazonenses vendem trufas em sinal para disputarem o Brasileiro de Jiu-Jítsu

Sem patrocínio e com o sonho de participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, que acontece entre os dias 23 a 30 de abril, em São Paulo, quatro jovens atletas amazonenses vendem trufas no sinal da rotatória do Eldorado, na Zona Centro-Sul, com o objetivo de arrecadar dinheiro para custear a passagem e a hospedagem.

Desde quando foram selecionados para representar o Amazonas no torneio, os jovens começaram a procurar patrocínio, porém, sem êxito. Inicialmente, eles ficaram desanimados, mas a vontade e o sonho de participar da competição eram maiores. Foi aí que Vitor Gabriel Souza, de 17 anos, teve a ideia de vender a guloseima para arrecadar o dinheiro necessária para a viagem.

Tendo o pai como inspiração, que já foi vendedor ambulante, o lutador convidou os amigos para vender trufas no semáforo.

“Logo quando recebemos a notícia, que havíamos sido selecionados, ficamos muito felizes, mas logo depois bateu um desânimo. A ficha caiu que a gente não tinha dinheiro para pagar as passagens e nem a hospedagem. Porém, me inspirei no meu pai que já foi vendedor ambulante e chamei meus amigos para vendermos as trufas. Começamos há uma semana a e até agora, graças a Deus, estamos indo bem”, contou Vitor Gabriel.

Com viagem prevista para o dia 27 de maio, o tempo é inimigo dos quatro atletas, devido a isso, eles estão trabalhando todos dos dias.

“A gente acorda 4h da manhã e vem para o sinal. Durante a semana ficamos até as 11h, pois a tarde vamos para a aula. Mas nos fins de semana ficamos o dia todo, até a noite. Uma senhora de um restaurante perto do sinal dá comida para a gente, outras pessoas passam e nos ajudam”, disse o jovem, que cursa o 3º ano do Ensino Médio.

Para atrair mais consumidores, os jovens usam os quimonos e mostram as medalhas que já conquistaram em outras competições. Os atletas são moradores do bairro Santa Etelvina, Zona Norte, e treinam na academia Norte Gold Tean, situada no mesmo bairro.

Animado com a sugestão do amigo, Gabriel Rebouças dos Santos, de 17 anos, diz que sente orgulho de estar vendendo as trufas para conquistar o seu sonho.

“A gente vem de uma academia bem humilde, sempre quis participar do Campeonato Brasileiro. Então, vimos que essa era a nossa única chance de conseguir dinheiro, já que não conseguimos os patrocinadores. Nós temos um objetivo e sei que, com muita força de vontade, vamos conseguir. Queremos ser campeões brasileiros da modalidade e tenho muita fé em Deus”, falou o jovem.

Para o treinador e dono da academia, Eric Tinoco, a iniciativa dos meninos é admirável.

“Como eles vão participar de um campeonato, essa dupla jornada entre trabalho e estudo até a atrapalhar um pouco no condicionamento físico deles, mas essa atitude é admirável. Estou muito feliz por eles, acredito e tenho muita fé que vão conseguir juntar o dinheiro para viajar”, falou o dono da academia.

Eric Tinoco, contou ainda, que os garotos treinam na academia gratuitamente, através de um projeto desenvolvido por ele para tirar jovens da criminalidade.

“Nós moramos em uma área vermelha. Então, com esse projeto conseguimos tirar esses jovens da criminalidade através do esporte. A minha missão é formar cidadãos de bem”, finalizou.

Quem quiser ajudar os atletas é só passar na rotatória do Eldorado, de segunda a sexta, de 6h às 11h, e nos sábado e domingos, de 6h às 18h. Há possibilidade ainda de patrocínio, quem tiver interesse é só entrar em contato com eles pelos números (92) 99483-3119 e (92) 99109-7068.

Mara Magalhães

EM TEMPO