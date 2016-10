Jovem talento do atletismo é descoberto nas ruas de Itacoatiara

O Amazonas tem se destacado em várias modalidades olímpicas, e no atletismo não tem sido diferente. Após a presença de Sandro Viana nos Jogos de Pequim e Londres, vários jovens e adolescentes tem se tornado promessas para estarem nas edições de 2020 e 2024 do maior evento esportivo do mundo. Um desses destaques é o atleta Daniel Souza Vieira, 16, que após garantir o primeiro lugar nos 100 e 200 metros rasos nos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs), irá representar o Estado no Campeonato Brasileiro Caixa sub-18 Inter seleções, na cidade de São Bernardo, que será disputado neste final de semana.

O jovem, que é natural do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), foi descoberto nas ruas enquanto brincava com os amigos pelo professor Evandro Williams, que é líder de um projeto esportivo, conhecido como ‘Talentos Olímpicos’. E após cair de paraquedas no esporte, alimentou o sonho de crescer cada vez mais como atleta e se tornar um campeão olímpico.

“Eu nunca pensei em me tornar um esportista. Até que certo dia eu estava brincando nas ruas com meus amigos e fui descoberto pelo professor Evandro Williams, que viu um potencial em mim enquanto eu corria. Depois disso, ele me fez um convite para entrar no projeto que ele tocava, e desde lá comecei a me interessar pelo atletismo, ficando apaixonado cada vez mais pelo esporte, com o sonho de um dia participar de uma olimpíada”, declarou Daniel.

Uma dessas conquistas veio em julho deste ano, quando o garoto veio para Manaus representando a escola estadual Ellis Ribeiro, nas disputas do JEAs, onde ganhou destaque ao faturar a primeira colocação nas provas de 100 e 200 metros rasos. Para ele, a emoção de poder representar o Estado num Campeonato Brasileiro é um estímulo para continuar se dedicando ao esporte.

“Quero levar o nome do Amazonas para o mundo. Sei que tenho muito o que aprender, mas estou confiante de que irei garantir bons resultados na prova dos 100 metros. Meu objetivo é o de ser campeão e garantir uma vaga na seleção brasileira”, disse Daniel.

Comitiva

Daniel embarcou na cidade de São Bernardo (SP), na madrugada desta sexta-feira (14), juntamente com os atletas Pedro Henrique, do lançamento de dardo, e Lázaro Mariano, representante do arremesso de peso. Após as disputas, eles também irão representar o Amazonas nos Jogos Escolares da Juventude, que serão realizados em novembro, na cidade de João Pessoa (PB).

De acordo com a professora e presidente da Federação Amazonense de Atletismo, Marleide Borges, o primeiro colocado de cada prova será convocado para a seleção brasileira de atletismo, e os três amazonenses tem grandes chances de garantirem de boas pontuações nas disputas.

“Eles estão muito bem nas provas, podemos ver isto durante os treinos. Este ano talvez eles não consigam ganhar as provas em que irão disputar, mas sei que irão garantir boas colocações, podendo inclusive representar o Brasil nas olimpíadas de 2024. Não custa nada sonhar, pois sei do potencial de cada um deles”, declarou a dirigente.

Wal Lima

Jornal EM TEMPO