Jovem suspeito de assaltos é executado a tiros em garupa de moto, enquanto trafegava no Francisca Mendes

O auxiliar de produção Lucas Vinícius Silva de Lima, 18, foi morto com quatro tiros, no início da madrugada desta quinta-feira (13), na rua Itirapina, no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), ele estava na garupa de uma motocicleta de placa e caraterísticas não informadas, quando foi surpreendido pelos disparos, efetuados por dois homens que estavam em outra motocicleta.

Ainda segundo o relatório do Ciops, a vítima e o comparsa estavam efetuando roubos pela área onde ocorreu o crime. O condutor da moto onde Lucas estava fugiu sem ser identificado. Os autores dos disparos também fugiram sem serem identificados.

O corpo do auxiliar de produção foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia. O crime será investigado peala Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO