Jovem sobrevive após levar seis facadas, em Boa Vista do Ramos; família oferece recompensa para capturar agressor

Um jovem, identificado como Felipe Netuno Dias da Silva, 23, sobreviveu após ser esfaqueado na madrugada deste sábado (2), em Boa vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus). Segundo o comandante da Polícia Militar do município, tenente Rerondy Aranha, o suspeito, identificado como Thiago Carvalho Campos, 23, está foragido. No Facebook, a família da vítima ofereceu uma recompensa a quem ajudasse a capturar o homem.

O rapaz foi levado ao Hospital Clóvis Negreiros, no município, e depois encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na capital, onde segue internado.

Conforme informações do tenente, o crime ocorreu por volta das 3h30, na avenida Manaus, próxima a Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos. Em patrulhamento pela cidade, a polícia foi avisada da tentativa de homicídio contra Felipe. A PM chegou ao local no momento em que populares estavam socorrendo a vítima. O jovem levou seis golpes de faca, porém se encontrava estável.

Conforme informações da PM, Thiago fugiu e deixou na casa da ex- mulher, identificada como Joiciane Souza de Castro, a faca utilizada no crime. A polícia realizou diligências pelo município, mas não encontrou o suspeito.

Recompensa

No Facebook, a tia da vítima, Guaracy Dias Ribeiro divulgou o crime e ofereceu uma recompensa de R$ 5 mil para ajudar a capturar o suspeito.

“Esse homem deu mais de cinco facadas no meu sobrinho, Felipe Netuno, único filho da minha irmã Rosa Dias e ainda postou no face dele mostrando a mão suja do sangue do meu sobrinho. Isso aconteceu uma hora da manhã quando meu sobrinho ia chegando na casa dele em Boa Vista do Ramos. Se alguém souber ou se viu ou sabe onde ele está foragido estamos pagando uma recompensa de R$ 5,000 cinco mil reais. Precisamos prendê-lo em flagrante. Peço oração pela vida do meu sobrinho para Jesus fazer um milagre ele esta vindo pra Manaus de avião. Minha irmã Rosa está em desespero (sic)”, escreveu a tia.

Por equipe EM TEMPO Online