Jovem reage a assalto e morre baleado na Zona Norte

Patrick Wesley Santana de Andrade, 21 anos, foi vítima de latrocínio na noite da última quarta-feira (11), na rua 1 do bairro Monte Sinai, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, por volta das 20h20, a vítima foi abordada por dois suspeitos que pediram sua moto. Patrick teria reagido à ação dos criminosos, que o atingiram com disparos de arma de fogo na perna e no peito.

A dupla de criminosos conseguiu fugir e ainda não foi identificada pela polícia. A vítima foi encaminhada ao SPA Galileia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O caso foi registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

