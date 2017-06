Jovem que disse ser formado em medicina por Grey’s Anatomy é encontrado morto

Ele foi detido na noite da última terça-feira (30) – Divulgação

O jovem, Josias de Farias Júnior, de 19 anos que foi preso após se passar por médico em um hospital de Balneário Camboriú e viralizar na internet ao dizer que era formado na faculdade “Greys Anatomy”, foi encontrado morto, nesta segunda-feira (5). A suspeita é de morte por overdose.

De acordo com a Polícia Militar de Camboriú, medicamentos de tarja preta foram encontrados na casa onde o jovem foi encontrado morto. Amigos e parentes disseram que a repercussão da prisão foi grande em todo país e pode ter contribuído para o possível suicídio.

A polícia não descarta que ela tenha sido morto, mas apenas um laudo deve confirmar quais as causas e circunstâncias da morte. No local não havia sinais de luta ou arrombamento do quarto.

Ele foi detido na noite da última terça-feira (30), suspeito de tentar furtar o hospital. O jovem estava vestido como um médico, com credenciais furtadas. Ao ser preso, ele garantiu em um vídeo postado na sua rede social que era formado em medicina após assistir as 12 temporadas de ‘Grey’s Anatomy – uma famosa série que se passa dentro de um hospital.

