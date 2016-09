Jovem preso por tentativa de duplo homicídio no Redenção queria quitar dívida com mandante

Gilvan Jackson Ferreira Junior, 19, foi apresentando na manhã desta terça-feira (27), na sede da Delegacia Geral, suspeito de tentar matar dois homens, no último domingo (25), no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. Em depoimento, Gilvan confessou a participação e a justificou como maneira para quitar dívida de R$ 2 mil com o suposto mandante do delito.

De acordo com Guilherme Torres, adjunto do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o homem foi preso na tarde dessa segunda-feira (26), por volta das 13h, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade.

“Recebemos informações de que Gilvan estaria nas imediações de um fórum naquela área da cidade e montamos campana no local. Aguardamos o melhor momento para efetuar a prisão do indivíduo”, explicou.

Conforme a autoridade policial, as incursões ocorreram de forma ininterrupta após a equipe tomar conhecimento da tentativa de homicídio. Na ocasião, as vítimas Willace Chaves Marques, 24, e Wellington Charles de Souza Farias, 23, caminhavam pela via quando foram surpreendidas por Gilvan e um comparsa, que efetuaram disparos na direção das vítimas.

“Willace foi atingido no peito e permanece internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Wellington foi alvejado nas costas e já recebeu alta hospitalar. Ao longo das diligências conseguimos identificar o mandante do crime, um dos gerentes de facção criminosa que atua em Manaus. O indivíduo está preso na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP)”, ressaltou Guilherme Torres.

Durante depoimento, Gilvan confessou participação na tentativa de duplo homicídio. Segundo o diretor adjunto do DRCO, o jovem argumentou que concordou em alvejar as vítimas para quitar uma dívida no valor de R$ 2 mil que tinha com o suposto mandante dos delitos. Guilherme Torres enfatizou, ao longo da coletiva de imprensa, que por determinação do diretor do departamento, delegado Juan Valério, as equipes do DRCO estão empenhadas em desarticular determinada facção criminosa envolvida no caso.

“As investigações irão continuar para chegarmos até os outros três infratores envolvidos na tentativa de duplo homicídio: o fornecedor das armas utilizadas pela dupla, o comparsa de Gilvan e o mototaxista que ajudou na fuga dos infratores. Pretendemos descobrir também se as vítimas têm alguma ligação com o tráfico de drogas naquela área da cidade”, disse Torres.

Gilvan foi autuado em flagrante por tentativa de duplo homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do DRCO, nas dependências da Delegacia Geral, o infrator será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria