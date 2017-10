Jovem pescador é morto a facadas após presenciar briga de bar no interior do AM

Após três dias desaparecido, o corpo do pecador Orleison Silva Braga, de 22 anos, foi encontrado com várias perfurações de arma branca, na manhã desta quarta-feira (18), em uma área de mata na comunidade Janauacá, localizada em Careiro (município distante 83 km de Manaus). O rapaz, segundo a família, foi assassinado após presenciar a agressão de um outro jovem.

Os nomes de quatro homens, que são apontados pela família da vítima como suspeitos do crime, foram entregues à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). No entanto, apenas um dos suspeitos, identificado como “Tantinho”, foi localizado e detido. Ele encontra-se à disposição da Justiça na sede da 34ª Delegacia Iterativa de Polícia (DIP) de Careiro. A polícia continua buscas pelos outros envolvidos.

De acordo com a mãe da vítima, uma doméstica, de 38 anos, Orleison teria presenciado um rapaz, que não teve o nome divulgado, ser agredido por quatro homens em um bar da comunidade. Após o ocorrido, quando Orleison estava a caminho de casa, foi surpreendido pelos criminosos, que o esfaquearam até a morte e depois esconderam seu corpo.

“Acredito que foi uma queima de arquivo, pois o meu filho havia presenciado a agressão de um outro rapaz e seria a única testemunha. Eles conheciam meu filho, a vila é pequena e todo mundo se conhece”, contou a mãe da vítima, acrescentando que o rapaz estava morando na comunidade há três meses com o pai.

Os suspeitos teriam envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade. “Eles são envolvidos com o tráfico de drogas na comunidade e são perigosos. O corpo do meu filho foi encontrado hoje pela manhã, próximo à cena do crime e coberto com folhas. Foi uma crueldade o que fizeram com ele e eu quero Justiça. Esse crime não pode ficar impune”, implora a doméstica.

Segundo a assessoria da PC-AM, Tantinho está sendo ouvido pelo delegado Danniel Antony, que está sob o comando das investigações. No entanto, a polícia diz que só divulgará mais informações sobre os procedimentos no decorrer do dia.

