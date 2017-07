Jovem morre em hospital após ser baleado na cabeça com tiro de escopeta

O jovem bebia com amigos em um ramal quando ocorreu o crime – Divulgação

O jovem Lucas Souza da Costa, 21, morreu na manhã de sexta-feira (14), no pronto-socorro João Lúcio, Zona Leste, após ser alvejado com um tiro de escopeta na cabeça, no último domingo (9). O caso aconteceu na Vila de Lindoia, município de Itacoatiara (a 176 km de Manaus). Conforme os familiares de Lucas, a motivação do crime ainda é desconhecida.

Ainda segundo a família, o jovem bebia com amigos em um ramal quando ocorreu o crime. Segundo a prima de Lucas, uma manicure de 40 anos, Lucas foi removido ao pronto-socorro do município, depois transferido para Manaus por conta da gravidade do ferimento.

Leia também: Tiroteio em boca de fumo e perseguição policial deixam 2 mortos e 4 presos em Manaus

“Nós não sabemos de muita coisa. O que sabemos é que ele estava bebendo com amigos, quando levou um tiro na cabeça. O fato teria ocorrido depois de ele discutir com um homem que ninguém sabe quem é. Não sei se ele foi baleado por conta da briga ou se já tinha rixa com esse homem”, disse.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara.

Ana Sena

EM TEMPO

Leia também

Pistoleiros são presos com colete de mototaxistas em Tabatinga

Vídeo mostra motorista de ônibus discutindo com passageiro em Manaus

Nem igrejas se salvam: furtos já causam prejuízos de R$ 85 mil em templos de Manaus