Jovem morre em hospital 16 dias após ser baleado por vítima durante tentativa de assalto na Zona Norte

Klisman Silva Fereira, 19, morreu na noite desta terça-feira (20), no Hospital João Lúcio, na Zona Leste, onde estava internado desde do dia 5 deste mês, após ser baleado ao tentar assaltar um carro no bairro Nova Cidade, na Zona Norte da cidade.

Na ocasião do fato, Klisman estava na companhia de mais dois suspeitos, um deles identificado como Rafael Silva de Castro, 18, que também ficou ferido.

Segundo os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos estavam armados com faca e um simulacro, quando renderam uma família que estava em um carro, de modelo Celta, placa NON-3148, e anunciaram assalto. Entretanto, o dono do carro reagiu e atirou nos assaltantes.

Klisman foi atingido com tiros no olho, abdômen, braço e perna. Rafael foi atingido nas costas e no abdômen. O outro suspeito conseguiu fugir sem ser identificado. Conforme testemunhas, no carro estava um homem, uma mulher e uma criança.

A polícia informou que há suspeita que o atirador seja um policial, pois os projeteis encontrados no local são de uma pistola ponto 40. A família fugiu e deixou o carro no local.

Os suspeitos foram levados para o HPS João Lúcio, mas Klisman não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Rafael continua internado na unidade hospitalar.

Por equipe EM TEMPO Online