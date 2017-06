Jovem morre após ser esfaqueado e baleado dentro de escola no Petrópolis

Fabrício correu para escola para se proteger, mas foi morto a tiros e facadas – Fotos: Raphael Sampaio

Fabrício Raimundo dos Santos, de 23 anos, foi encontrado morto nas dependências da Escola Estadual Ana Mota Braga, localizada na comunidade São Sebastião, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O fato aconteceu às 17h desta segunda-feira (26).

Segundo depoimentos de pessoas que se aglomeraram no local do crime, Fabrício teria sido atingido por dois tiros e facadas pelo corpo. De acordo com um segurança, que preferiu não se identificar, a vítima entrou correndo na unidade escolar e passou pelo campo de futebol, localizado ao lado da escola. Ele já apresentava ferimentos ocasionados pelas facadas.

A família não soube dizer qual seria a motivação para o crime

Três homens perseguiam Fabrício, que ao chegar nos fundos da escola, ficou sem saída. Os assassinos dispararam pelo menos cinco tiros, segundo o vigia do local.

O pai de Fabrício, Raimundo Santos, disse não ter conhecimento da motivação do crime, mas confirma que o filho era usuário de drogas.

A Polícia Militar isolou o local e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Raphael Sampaio

EM TEMPO