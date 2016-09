Jovem morre afogado no rio Negro, praia Dourada

Um jovem identificado como Tiago de Souza Silva, 19, morreu afogado na manhã deste domingo (18), no rio Negro, nas proximidades do flutuante Sun Paradise, na praia Dourada, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz estava nadando no rio quando desapareceu.

Funcionários do flutuante iniciaram as primeiras buscas.

Os bombeiros foram acionados por volta das 10h40. Os mergulhadores fizeram as buscas pelo jovem e encontraram o corpo por volta das 11h.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia.

O Corpo de bombeiros não soube dar mais detalhes sobre o caso.

Por equipe EM TEMPO Online