Jovem morre afogado no Lago do Pantanal, no Armando Mendes

O estudante Ricardo Brandão Brasil, de 18 anos, morreu afogado no Lago do Pantanal, localizado na avenida dos Oitis, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. O corpo do jovem foi encontrado na noite de terça-feira (27).

Familiares da vítima contaram à polícia que o estudante saiu com um grupo de amigos para nadar no local, mas acabou desaparecendo após um mergulho, por volta das 15h.

Amigos e familiares da vítima fizeram buscas por conta própria durante toda a tarde. Somente no início da noite os policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

Equipes do pelotão fluvial encontram o corpo do estudante por volta das 22h. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a família registrou o caso no 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

