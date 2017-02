Jovem morre a tiros disparados por amigo após desentendimento

Um desentendimento entre amigos resultou na morte do John Klis Pinto de Farias, 18, na noite da última sexta-feira (3). O crime aconteceu na rua Águas XX, bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste. O corpo do jovem foi velado na manhã deste sábado (4), na casa de parentes, localizado no bairro Nova Floresta, Zona Leste.

O autor do assassinato identificado como Wanderlam Lopes continua foragido e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Algumas pessoas que presenciaram o crime relataram que o motivo seria um possível acerto de contas, já que a vítima teria brigado com o assassino na semana passada. Inconformado por ter apanhado do amigo, Wanderlam aguardou uma oportunidade para matar Jonh.

“Ele estava saindo de um beco quando o Wanderlam começou a disparar tiros contra ele. Jonh não teve nem tempo de reagir. Algumas pessoas tentaram socorrer, mas já era tarde e ele não resistiu aos ferimentos. Como pode alguém tirar a vida de uma pessoa por um motivo tão bobo como esse?”, questionou um morador que não quis se identificar.

Bastante abalada com a perda do irmão, Cláudia Farias, comentou que esse crime já estava sendo planejado por Wanderlam com ajuda do pai. Segundo ela, o suspeito, após o crime, teria fugido para o estado do Pará.

“Tudo começou numa partida de dominó. Eles brigaram e o pai do Wanderlam ainda segurou meu irmão para que esse assassino batesse nele. Depois disso, ele caçava meu irmão dia e noite. Infelizmente, ontem ele pegou meu irmão na rua e disparou dois tiros na cabeça e dois no pescoço. Fiquei sabendo que o pai do Wanderlam já estava esperando por ele em outra rua para leva-lo ao aeroporto. Até passagem aérea ele já tinha comprado para fugir depois de matar o Jonh. Queremos justiça”, falou Cláudia.

Gerson Freitas

EM TEMPO