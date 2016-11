Jovem é preso suspeito de matar mulher a facadas em hotel no Centro de Manaus

Gustavo Franco da Silva Souza, 21, foi preso nesta sexta-feira (11), na avenida Lourenço da Silva Braga, Centro de Manaus, Zona Sul. Ele é um dos suspeitos de envolvimento no homicídio de Danyelle Moreira da Silva, 23, ocorrido no último dia 24 de outubro, dentro do quarto de um hotel, situado no mesmo bairro onde ocorreu a prisão.

De acordo com o delegado do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Goes, o suspeito foi interceptado em via pública após o recebimento de denúncias anônimas.

A vítima foi a óbito após ser atingida por 13 golpes de arma branca. O corpo de Danyelle foi encontrado quatro dias após o crime, em um quarto de hotel, localizado na Rua Quintino Bocaiúva. A jovem estava desaparecida desde o dia 11 de outubro deste ano, conforme os familiares dela.

Aldeney Goes ressaltou que o mandado de prisão em nome do infrator foi expedido nesta quinta-feira (10), pelo juiz do Plantão Criminal, Alcides Carvalho Vieira Filho. O delegado declarou que Gustavo e um comparsa, identificado como Allan Fernando de Lima Leal, 20, armaram uma emboscada para a vítima e a levaram para o hotel onde o delito aconteceu. No local, eles fizeram um registro com o nome de Angelita Gonçalves de Lima.

“Descobrimos que Gustavo e Allan, companheiro e filho, respectivamente, de Angelita, haviam matado Danyelle em um quarto do estabelecimento. Os infratores foram identificados após a equipe de investigação entrar em contato com Angelita, que trabalha perto do local”, explicou o delegado.

Em depoimento, Angelita declarou que presenciou o crime e chegou a ouvir a vítima gritar por ela, pedindo ajuda, mas que nada pode fazer. O delegado disse que o crime teria sido motivado por vingança, uma vez que o comparsa de Gustavo, teria um filho com a vítima, mas a criança não estava registrada no nome dele. Isso teria gerado uma disputa pela guarda da criança.

Gustavo foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o jovem será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da justiça.

Com informações de assessoria