Jovem é preso e adolescente apreendida por roubo a loja na Zona Norte

Kevin Rayjkaad Gonçalves Peixoto, 21, conhecido como ‘Pelé’, foi apresentado na manhã desta quinta-feira (29) por roubo a uma loja de variedades na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte. Uma adolescente de 16 anos, namorada de Kelvin, que participou da ação, foi apreendida pela polícia.

O crime aconteceu por volta de meio-dia da última terça-feira (27) quando a dupla, em posse de uma arma de fogo, invadiu o estabelecimento comercial, anunciou o assalto e fugiu levando mais de 40 aparelhos celulares que estavam em um mostruário e telefones de funcionários. ‘Pelé’ foi preso horas após a prática do crime.

De acordo com o delegado Rodrigo de Sá, durante as investigações, os policiais tiverem o auxílio de um celular com GPS. “Fomos informados pelos funcionários que um dos aparelhos roubados possuía sistema de rastreamento. Com isso, conseguimos identificar o suspeito. No momento da prisão, uma moto foi apreendida com ele”, informou Rodrigo.

Ainda de acordo com a autoridade policial, no momento da prisão, Kevin estava tentando vender os objetos roubados. “Ele foi preso em flagrante. Em depoimento, confessou que participou da ação criminosa, mas contou que essa é a primeira vez. Acredito que ele esteja envolvido em outros delitos, como assalto a estabelecimentos comerciais, residências e assalto à pedestres”.

Na sede do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito foi autuado em flagrante por roubo majorado e corrupção de menores. Ele será conduzido para a Cadeia Pública no Centro de Manaus. A namorada dele, de 16 anos, foi encaminhada para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais.

Por Isac Sharlon