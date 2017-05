Jovem é preso com drogas, armas e munições no Amazonino Mendes

Breno da Silva Lira, 18, foi preso, na noite desta segunda-feira (22), com drogas, armas e munições, no beco Francisco Chagas, próximo da rua Penetração 4, bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o tenente Elton Calado, da Rocam, o homem foi preso após patrulhamento de rotina naquela região da cidade.

“A equipe identificou Breno andando em via pública. Após revista pessoal nós apreendemos com ele as três armas, sendo uma Taurus PT 100, com seis munições intactas; uma espingarda semiautomática calibre 16, com nove munições; uma espingarda calibre 36, com seis munições e uma balança de precisão. Além de 62 trouxinhas contendo pedras de oxi e pasta base de cocaína”, informou o tenente.

Ainda segundo Elton, o jovem já responde pelo crime de uso de arma de fogo. “Ele já foi preso por uso de arma branca. Desta vez, ele será autuado por uso de arma de fogo e tráfico de drogas”, completou.

O caso foi apresentado na sede do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área.

Isac Sharlon

EM TEMPO