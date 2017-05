Jovem é preso com arma de fogo e drogas personalizadas com logotipo de facção criminosa

A equipe de investigação do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Henrique Brasil, prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (25), por volta das 16h30, Pedro Henrique de Souza Batista, 21, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu em uma residência localizada no beco Dom Sebastião, Comunidade União, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com a autoridade policial, as investigações em torno do caso iniciaram há 45 dias, logo após a prisão do casal Lidieny Duarte Mota, 20, e Samuel Moares da Costa, 22, responsável por comercializar entorpecentes com logotipo de uma facção criminosa que atua no Estado. O fato ocorreu em abril deste ano, no Conjunto Parque Shangrilá, bairro Parque Dez de Novembro. Desde então a equipe passou a investigar a origem e o local de fabricação das drogas personalizadas.

Henrique Brasil afirmou que após denúncia anônima informando a localização do infrator, a equipe do 23º DIP foi até o local indicado e encontrou Pedro Henrique e mais um comparsa, ainda não identificado, que, durante a abordagem, conseguiu empreender fuga.

Após buscas em uma residência onde Pedro Henrique estava, os policiais civis encontraram, escondidos atrás de um fogão, um revólver calibre 38 com numeração suprimida, quatro munições de calibre 38, 66 porções pequenas de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e adesivos personalizados com o nome da facção supracitada. Em depoimento, Pedro confessou envolvimento com o tráfico de drogas.

Pedro Henrique foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos procedimentos legais na unidade policial o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da capital.

Com informações da assessoria