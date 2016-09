Jovem é preso com 500 trouxinhas no Conjunto Cidadão 6

Alexandre Felipe Oliveira da Silva, 20, foi preso em flagrante, no início da madrugada desta segunda-feira (12), por tráfico de drogas. A equipe da Força Tática encontrou com o jovem 500 trouxinhas e uma quantia em dinheiro durante patrulhamento no Conjunto Cidadão 6, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, a ronda acontecia na rua 113, do Cidadão 6, quando avistaram Alexandre em atitude suspeita e, após abordagem e revista, foram encontradas com o infrator 250 trouxinhas de cocaína, 250 porções de oxi e a quantia de R$ 20.

Com o flagrante, o jovem teve voz de prisão decretada e foi conduzido para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado para serem tomadas as providências cabíveis.

Por equipe EM TEMPO online