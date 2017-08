Jovem é preso com 2 kg de skunk no São Raimundo

Deina foi autuado por tráfico de drogas – Divulgação

A equipe de investigação do 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu , na manhã desta quinta-feira (10), por volta das 8h, Deina da Silva Antunes, de 23 anos, com dois quilos de maconha do tipo skunk, na casa dele localizada na Travessa Presidente Dutra, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada titular do 5ºDIP, Déborah Barreiros, as investigações em torno do caso tiveram início após o recebimento de denúncias anônimas, informando a comercialização de substâncias ilícitas naquela região. Em ato contínuo, os policiais civis se dirigiram até o local indicado e comprovaram a veracidade das delações.

“Efetuamos a abordagem e, durante revista no interior do imóvel, encontramos, aproximadamente, dois quilos de maconha do tipo skunk com Deina. Ao ser questionado sobre a procedência da droga, o infrator argumentou que estava apenas guardando a mercadoria ilícita, avaliada em R$ 12 mil”, explicou Barreiros.

Deina foi autuado por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da cidade.

