Jovem é presa ao tentar cadastro em presídio com documento falso

Policiais civis do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) registraram a prisão em flagrante, na noite de quarta-feira (1º), por volta das 18h, da jovem Ana Carolina dos Santos Silva, 19, por uso de documento falso. A suspeita foi flagrada por agentes penitenciários tentando fazer o cadastro para entrega de materiais no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no km 8 da BR-174, com o documento de outra pessoa.

De acordo com a autoridade policial, Ana Carolina teria praticado o crime de falsidade ideológica ao apresentar Registro Geral (RG) falso. Conforme funcionários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), uma agente penitenciária de plantão notou que o documento de identificação apresentado por Ana Carolina estava adulterado. Em seguida, a suspeita foi conduzida à delegacia.

A Seap informou que Ana Carolina está vetada a fazer visitas a qualquer unidade prisional da capital durante o período de 30 dias. A jovem foi autuada em flagrante por uso de documento falso e ao término dos trâmites legais na delegacia, ela será submetida à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul da cidade.

