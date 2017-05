Jovem é pego roubando quase R$ 1 mil em roupas de shopping em Manaus

Darlo Almeida de Morais, de 18, anos, foi preso na noite dessa quarta-feira (24), por volta das 21h30, após furtar peças de roupas de uma loja de departamentos que fica dentro de um shopping na avenida Djalma Batista, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), funcionários da loja perceberam a ação do suspeito e acionaram os policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ao perceber que os funcionários haviam desconfiado da ação, o suspeito tentou fugir, mas ficou detido pelos seguranças até a chegada da polícia.

Com o suspeito foram encontradas 11 peças de roupa além de uma bolsa. O furto das mercadorias resultaria em um prejuízo de R$ 948,80 para a loja.

Darlo foi levado para o 12º DIP onde foi autuado por furto. Na manhã desta quinta-feira (25) o caso foi transferido para o 22º DIP, que é responsável pela área. O jovem será encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, no Aleixo.

Mara Magalhães

EM TEMPO