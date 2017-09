Jovem é morto na Zona Leste por se recusar a entregar celular a assaltantes

A vítima foi socorrida pelos vizinhos e levada para o Hospital João Lúcio, mas chegou morta no pronto-socorro – Divulgação

Ao se recusar a entregar o celular para assaltantes, o jovem Tharlen Peixoto Santana, de 19 anos, foi assassinado com um tiro no peito, em frente da casa onde morava na rua Envira, invasão Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo o pai da vítima, o pintor Francisco do Socorro Santana, 50, o crime aconteceu por volta das 20h, Tharlen estava sentado sozinho, na calçada da sua casa, mexendo no celular, quando dois homens em uma motocicleta, com carateristas não informadas, abordaram o jovem e pediram o aparelho.

Leia também: Menina de 12 anos é encontrada com 30 facadas pelo corpo em mata na Zona Oeste

“Os assaltantes pediram o celular, mas ele não entregou. Ao tentar fugir com o aparelho, levou um tiro. Mesmo ferido ele correu até a casa de um vizinho, com o celular na mão e pediu ajuda. Meu filho ainda pediu para não o deixarem morrer, mas não resistiu”, lamentou o pai.

Os assaltantes fugiram sem levar nenhum pertence do jovem. Os suspeitos não foram identificados.

A vítima foi socorrida pelos vizinhos e levada para o Hospital João Lúcio, mas já chegou morta no Pronto-Socorro.

O pai do jovem, ainda informou que Tharlen era costumado a ficar em frente de casa, conversando com amigos no celular, pelas redes sociais. “Ele não tinha celular e usava o meu para ficar conversando com os amigos. Todas as noites depois que jantava, ele gostava de ficar no celular em frente de casa. Agora fizeram essa crueldade com ele. Só espero a justiça de Deus”, disse Francisco.

Tharlen estava desempregado e deixou a companheira, de 19 anos e um filho de três meses.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Vingança: homem é encontrado com 40 facadas pelo corpo em ramal no Tarumã

Vigilante é morto após reagir a assalto em Rio Preto da Eva

Acidente entre moto e ônibus causa morte na Torquato Tapajós