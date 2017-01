Jovem é executado na Zona Leste por possível acerto de contas

Paulo Diego Torres de Abreu, conhecido como ‘Paulinho’, 22, foi executado com quatro tiros, na madrugada desta quarta-feira (18), na rua Amazonas, bairro, São José 3, Zona Leste.

Segundo testemunhas, Paulinho estava conversando com outro rapaz, de nome não divulgado, em frente à uma casa, quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta e efetuaram mais de 15 disparos na direção dos dois. Quatro tiros atingiram Paulinho, três na cabeça e um no corpo. O rapaz que estava com ele conseguiu fugir correndo.

De acordo com um comerciante que não quis ter o nome divulgado com medo de represálias, a ação foi muito rápida e os suspeitos ainda fizeram vários disparos em direção à distribuidora dele.

“Por volta de 23h, estava fechando meu estabelecimento. Os suspeitos chegaram a disparar na minha direção, foi quando eu corri e consegui me esconder. Eles fizeram vários disparos contra meu comércio e, por pouco, eu também não fui atingido. Os suspeitos estavam dispostos a matar quem estivesse na frente deles”, relatou.

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e uma equipe da Força Tática atenderam a ocorrência e, ao chegarem no local, a vítima ainda estava com vida.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Paulinho para o Hospital João Lucio onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo os policiais foram encontrados dois tipos de projéteis – de pistola 380 e ponto 40 – no local da execução. Ainda segundo os militares, o crime pode ter sido um possível acerto de contas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO