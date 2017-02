Jovem é executado ao sair de casa de forró no Tarumã

O autônomo Thiago Alves Abrantes, 25, foi executado a tiros, no momento em que saía de uma casa de show, situada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste, por volta das 4h deste domingo (12). Conforme testemunhas, os amigos da vítima, identificados como Júlio Gabriel, o ‘Julinho’, e ‘Ratinho’, também foram baleados pelos suspeitos. Júlio foi alvejado com um tiro no pescoço e levado ao Pronto Socorro Plantão Araújo, Zona Leste, onde passou por procedimentos médicos e foi liberado.

Segundo a polícia civil, Thiago saía da casa de show na companhia de duas mulheres, identificadas como ‘Sabrina’ e ‘Emily’, quando os criminosos, que estavam em dois veículos brancos, sendo um modelo Ethios e outro Honda Civic, saíram dos carros e efetuaram vários disparos contra o autônomo. Em seguida, os atiradores ainda efetuaram disparos contra ‘Julinho’ e ‘Ratinho’, antes de fugirem em alta velocidade.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto contas.

Ana Sena

EM TEMPO